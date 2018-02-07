В Международном олимпийском комитете прошли выборы на различные должности

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович избран членом Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета (İOC).

Как сообщает Report, выборы прошли в рамках прошедшей в Пхёнчхане (Южная Корея) 132-й сессии İOC.

Сербский функционер будет членом Исполнительного комитета в течение предстоящих 4 лет. Он будет представителем Ассоциации спортивных федераций летних олимпийских видов.

В рамках сессии также состоялись выборы на должность вице-президента İOC, который занял Юй Цзайцин (Китай).

Кроме того, чех Иржи Кейвал избран новым членом İOC.