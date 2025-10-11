Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    • 11 октября, 2025
    • 16:56
    В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике

    Впервые в Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

    Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, за звание победителя континентального соревнования поборются гимнасты из 17 стран.

    9-11 ноября свои силы испытают юниоры и спортсмены в возрасте до 15 лет, а 14-16 ноября - взрослые.

    Чемпионат Европы пройдет в Гянджинском дворце спорта.

    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

