В Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике
Индивидуальные
- 11 октября, 2025
- 16:56
Впервые в Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике.
Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, за звание победителя континентального соревнования поборются гимнасты из 17 стран.
9-11 ноября свои силы испытают юниоры и спортсмены в возрасте до 15 лет, а 14-16 ноября - взрослые.
Чемпионат Европы пройдет в Гянджинском дворце спорта.
