Впервые в Гяндже пройдет чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

Как сообщили Report в Федерации гимнастики Азербайджана, за звание победителя континентального соревнования поборются гимнасты из 17 стран.

9-11 ноября свои силы испытают юниоры и спортсмены в возрасте до 15 лет, а 14-16 ноября - взрослые.

Чемпионат Европы пройдет в Гянджинском дворце спорта.