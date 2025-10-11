Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək
Fərdi
- 11 oktyabr, 2025
- 16:37
İlk dəfə Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək.
Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, qitə yarışında 17 ölkədən gimnastlar qalib adı uğrunda mübarizə aparacaqlar.
Noyabrın 9-dan 11-dək yeniyetmələr və 15 yaşadək idmançılar, 14-dən 16-dək isə böyüklər qüvvələrini sınayacaqlar.
Avropa çempionatı Gəncə İdman Sarayında baş tutacaq.
Son xəbərlər
16:45
Foto
Yağışlar Qubada meyvə bağlarına ziyan vurub, almanın kilosu 6-7 qəpiyə düşübBiznes
16:37
Zelenski və Tramp telefon danışığı aparırDigər ölkələr
16:37
Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcəkFərdi
16:37
"Daşkəsən Dəmir Filiz" sığortaçı seçirMaliyyə
16:32
Livan İranın yardımından imtina edibRegion
16:30
Almaniya Kansleri Qəzza üzrə razılaşmanın imzalanma mərasiminə qatılmaq üçün Misirə gedəcəkDigər ölkələr
16:16
Baş nazir: Gürcüstan ABŞ ilə münasibətləri "təmiz səhifə"dən bərpa etmək niyyətindədirRegion
16:13
Kobaxidze: Tbilisidəki 4 oktyabr aksiyasında 5–7 min nəfər məhz çevriliş məqsədilə iştirak edibRegion
16:06