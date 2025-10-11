İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    Fərdi
    • 11 oktyabr, 2025
    • 16:37
    Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək

    İlk dəfə Gəncədə aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatı keçiriləcək.

    Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, qitə yarışında 17 ölkədən gimnastlar qalib adı uğrunda mübarizə aparacaqlar.

    Noyabrın 9-dan 11-dək yeniyetmələr və 15 yaşadək idmançılar, 14-dən 16-dək isə böyüklər qüvvələrini sınayacaqlar.

    Avropa çempionatı Gəncə İdman Sarayında baş tutacaq.

