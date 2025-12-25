"Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır
Futbol
- 25 dekabr, 2025
- 22:42
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu 2025/2026 mövsümündə yaradılan qol şanslarına görə Premyer Liqada liderlik edir.
"Report" "WhoScored"ə istinadən xəbər verir ki, komanda 207 qol imkanı əldə edərək bu göstəricidə birinci yeri tutur.
"Liverpul" (204) ikinci, "Mançester Siti" isə (186) üçüncüdür.
Sözügedən statistikada daha sonra müvafiq olaraq "Çelsi" (181) və "Arsenal" (171) yer alır.
Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" Premyer Liqa turnir cədvəlində 26 xalla yeddinci sıradadır.
Son xəbərlər
22:54
Foto
Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönübHadisə
22:42
"Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadırFutbol
22:27
Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edibRegion
22:16
Danimarkalı deputat Trampa "bir neçə ştatı almaq" hədəsi ilə cavab veribDigər ölkələr
22:12
Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edibFərdi
22:01
İranda yüksək keyfiyyətli benzinin qiyməti artıbRegion
21:50
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar Ermənistan parlamentində təmsil olunacaqlarDaxili siyasət
21:34
Foto
Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminara yekun vurulubFərdi
21:25