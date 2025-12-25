İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    • 25 dekabr, 2025
    • 22:42
    Mançester Yunayted bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu 2025/2026 mövsümündə yaradılan qol şanslarına görə Premyer Liqada liderlik edir.

    "Report" "WhoScored"ə istinadən xəbər verir ki, komanda 207 qol imkanı əldə edərək bu göstəricidə birinci yeri tutur.

    "Liverpul" (204) ikinci, "Mançester Siti" isə (186) üçüncüdür.

    Sözügedən statistikada daha sonra müvafiq olaraq "Çelsi" (181) və "Arsenal" (171) yer alır.

    Qeyd edək ki, "Mançester Yunayted" Premyer Liqa turnir cədvəlində 26 xalla yeddinci sıradadır.

    Futbol

