İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    • 25 dekabr, 2025
    • 22:54
    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, hadisə Yaşıldərə yaşayış massivinin Hafiz Baxış küçəsində qeydə alınıb.

    "Toyota Corolla" markalı minik avtomobili hərəkətdə olarkən anidən alışıb.

    Yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin canlı qüvvəsi və texnikaları tərəfindən söndürülüb. Ətrafda olan digər nəqliyyat vasitələrinə və ərazilərə ziyan dəyməsinin qarşısı alınıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır, yanğının səbəbləri müəyyənləşdirilir.

    Sumqayıt avtomobil yanğın Fövqəladə Hallar Nazirliyi

    Son xəbərlər

    22:54
    Foto

    Sumqayıtda avtomobil yanaraq külə dönüb

    Hadisə
    22:42

    "Mançester Yunayted" bu mövsüm İngiltərədə ən çox qol şansı əldə edən komandadır

    Futbol
    22:27

    Ərdoğan Sudan liderinə humanitar böhranın aradan qaldırılmasında dəstəyini ifadə edib

    Region
    22:16

    Danimarkalı deputat Trampa "bir neçə ştatı almaq" hədəsi ilə cavab verib

    Digər ölkələr
    22:12

    Bədii gimnastika üzrə ikiqat ölkə çempionu 19 yaşında vəfat edib

    Fərdi
    22:01

    İranda yüksək keyfiyyətli benzinin qiyməti artıb

    Region
    21:50
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Azərbaycanlılar Ermənistan parlamentində təmsil olunacaqlar

    Daxili siyasət
    21:34
    Foto

    Azərbaycan Atletika Federasiyasında hakimlər üçün seminara yekun vurulub

    Fərdi
    21:25

    Gürcüstanın keçmiş müdafiə naziri Prezident Sarayına hücum təşkilinə görə saxlanılıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti