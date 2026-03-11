İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    ABŞ-dən gələn Nmeso Nnbedum "Lənkəran"dan ayrılıb

    Komanda
    • 11 mart, 2026
    • 16:02
    ABŞ-dən gələn Nmeso Nnbedum Lənkərandan ayrılıb

    "Lənkəran" klubu ABŞ-dən olan basketbolçu Nmeso Nnbedum ilə vidalaşıb.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu ayrılıq oyunçunun istəyindən sonra qarşılıqlı razılıq əsasında baş tutub.

    Mövsümün əvvəlində komandaya qoşulan Nmeso ölkəsinə qayıdıb

    Qeyd edək ki, "Lənkəran" 25 yaşlı basketbolçunun ilk peşəkar klubu olub.

