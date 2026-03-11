Naxçıvanda vergi daxilolmaları 4 % artıb
Maliyyə
- 11 mart, 2026
- 16:04
Bu ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 34,8 milyon manat vergi daxil olub.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 3,9 % çoxdur.
Ötən 2 ayda muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 25,5 milyon manat təşkil edib. İllik müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 16,9 % çox olub.
Hesabat dövründə Naxçıvanda işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 3,7 % artaraq 676,8 min manat olub.
