İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 4 % artıb

    Maliyyə
    • 11 mart, 2026
    • 16:04
    Naxçıvanda vergi daxilolmaları 4 % artıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcəyə 34,8 milyon manat vergi daxil olub.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 3,9 % çoxdur.

    Ötən 2 ayda muxtar respublikada qeyri-dövlət sektorundan daxilolmalar 25,5 milyon manat təşkil edib. İllik müqayisədə bu sektordan vergi daxilolmaları 16,9 % çox olub.

    Hesabat dövründə Naxçıvanda işsizlikdən sığorta haqları üzrə daxilolmalar isə 3,7 % artaraq 676,8 min manat olub.

    Naxçıvan Vergidən daxilolmalar Dövlət Vergi Xidməti

    Son xəbərlər

    16:27

    Azər Qasımlıya hökm oxunub

    Hadisə
    16:26
    Foto

    "Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilib

    Mədəniyyət
    16:25

    İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcək

    Futbol
    16:24

    Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"

    Fərdi
    16:14

    Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunur

    İnfrastruktur
    16:14

    Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyir

    Futbol
    16:10

    "FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıb

    Futbol
    16:06

    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir

    Digər
    16:06

    Bangerter: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi İsveçrə diplomatik missiyasına təxliyədə kömək göstərib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti