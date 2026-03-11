İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyir

    Futbol
    • 11 mart, 2026
    • 16:14
    Aleksis Makallister Liverpuldan ayrılmaq istəyir
    Aleksis Makallister

    Argentina millisinin futbolçusu Aleksis Makallister İngiltərənin "Liverpul" klubundan ayrılmaq istəyir.

    "Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi özünü başqa çemionatda sınamaq niyyətindədir.

    Mersisayd təmsilçisi artıq oyunçu üçün rəsmi transfer sorğusu da alıb.

    Xatırladaq ki, Aleksis Makallister 2022-ci ildə Argentina yığması ilə dünya çempionu olub. Onun Mersisayd təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir. Yarımmüdafiəçi cari mövsüm 28 oyunda 2 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

