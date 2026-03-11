Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyir
Futbol
- 11 mart, 2026
- 16:14
Argentina millisinin futbolçusu Aleksis Makallister İngiltərənin "Liverpul" klubundan ayrılmaq istəyir.
"Report" "Fichajes"ə istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi özünü başqa çemionatda sınamaq niyyətindədir.
Mersisayd təmsilçisi artıq oyunçu üçün rəsmi transfer sorğusu da alıb.
Xatırladaq ki, Aleksis Makallister 2022-ci ildə Argentina yığması ilə dünya çempionu olub. Onun Mersisayd təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir. Yarımmüdafiəçi cari mövsüm 28 oyunda 2 qol və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06