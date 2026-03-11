"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıb
Futbol
- 11 mart, 2026
- 16:10
Azərbaycanda keçiriləcək "FIFA Series – 2026" turnirin oyunlarının biletləri satışa çıxarılıb.
"Report" AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan, Oman, Syerra Leone və Sent Lüsiya millilərinin iştirakı ilə gerçəkləşəcək turnirin martın 27-də baş tutacaq ilk matçlarına bilet satışı iticket.az saytı vasitəsilə həyata keçirilir.
Azarkeşlər saat 15:00-da, "Dalğa Arena"da keçiriləcək Oman – Syerra Leone, 19:00-da Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunda təşkil olunacaq Azərbaycan – Sent Lüsiya görüşlərinə bilet ala bilərlər.
