Bangerter: Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi İsveçrə diplomatik missiyasına təxliyədə kömək göstərib
- 11 mart, 2026
- 16:06
İsveçrənin İrandakı səfiri Olivye Bangerter bildirib ki, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi İsveçrə diplomatik missiyasına koordinasiya və İrandan təhlükəsiz təxliyə ilə bağlı kömək göstərib.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, səfir bunu İran-Azərbaycan sərhədini keçdikdən sonra jurnalistlərə açıqlayıb.
"Nazirimiz (İsveçrənin xarici işlər naziri - red.) İrandakı səfirliyi müvəqqəti bağlamaq qərarına gəlib, ona görə də ölkəni tərk etmək qərarına gəldik. Biz Azərbaycanı (təxliyə üçün - red.) seçdik, çünki Tehranda Azərbaycan səfirliyi ilə, xüsusilə səfir Əli Əlizadə ilə əla münasibətlərimiz var. O bizə böyük yardım göstərib. Azərbaycana ilk dəfə gəlməyimə çox şadam. Burada olmaq xoşdur. Səmimi qarşılamaya görə çox sağ olun", - o deyib.
Səfirin sözlərinə görə, diplomatik missiyanın əməkdaşları Bakıda iki gecə qalacaq, sonra isə İsveçrəyə yola düşəcəklər.