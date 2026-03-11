Бангертер: Посольство Азербайджана в Тегеране оказало помощь дипмиссии Швейцарии в эвакуации из Ирана

Посол Швейцарии в Иране Оливье Бангертер заявил, что посольство Азербайджана в Тегеране оказала швейцарской дипмиссии помощь с координацией и безопасной эвакуацией из Ирана

Как сообщает южное бюро Report, об этом посол сказал журналистам после пересечения ирано-азербайджанской границы.

"Наш министр (глава МИД Швейцарии - ред.) принял решение временно закрыть посольство в Иране, поэтому мы решили покинуть страну. Мы выбрали Азербайджан (для эвакуации - ред.), потому что у нас отличные отношения с посольством Азербайджана в Тегеране, особенно с послом Али Ализадой, который оказал нам огромную помощь. Я очень рад впервые посетить Азербайджан. Приятно здесь находиться. Большое спасибо за теплый прием", - сказал он.

По его словам, сотрудники дипмиссии проведут в Баку две ночи, а затем отправятся в Швейцарию.