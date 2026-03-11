İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Anar Əliyev Laçında sakinləri qəbul edib

    Anar Əliyev Laçında sakinləri qəbul edib

    Daxili siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 16:01
    Anar Əliyev Laçında sakinləri qəbul edib

    Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev Laçın rayonunda sakinləri qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik məlumat yayıb.

    Qəbul zamanı vətəndaşlar məşğulluq, sosial təminat, əlillik və digər məsələlərlə bağlı müraciət ediblər. Müraciət edənlər sırasında şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə iştirakçıları da olub.

    Hər bir müraciət fərdi qaydada araşdırılıb və nəticəsinə uyğun tədbirlər görülüb.

    Sorğu xarakterli müraciətlərlə bağlı qanunvericiliyə uyğun izahatlar verilib. Vətəndaşlar müraciətləri əsasında aktiv məşğulluq proqramlarına, habelə özünüməşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyata alınıblar.

    Anar Əliyev Vətəndaş qəbulu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi

