Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib
Daxili siyasət
- 11 mart, 2026
- 16:03
Fövqəladə və səlahiyyətli səfir, birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi, ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi diplomatik rütbələri alan diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiq edilib.
"Report" xəıbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.
Son xəbərlər
16:27
Azər Qasımlıya hökm oxunubHadisə
16:26
Foto
"Azərbaycan Kinosu: Yığcam Ensiklopediya (1898 – 2025) kitabının təqdimat mərasimi keçirilibMədəniyyət
16:25
İran futbol üzrə 2026-cı il dünya çempionatında iştirak etməyəcəkFutbol
16:24
Davor Ştefanek: "Həsən Əliyev ən çətin rəqibim olub"Fərdi
16:14
Azərbaycanda dövlət şirkəti ləğv olunurİnfrastruktur
16:14
Aleksis Makallister "Liverpul"dan ayrılmaq istəyirFutbol
16:10
"FIFA Series – 2026" turnirinin Azərbaycandakı oyunlarına bilet satışı başlayıbFutbol
16:06
İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilirDigər
16:06