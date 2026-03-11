İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 16:03
    Bəzi diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiqlənib

    Fövqəladə və səlahiyyətli səfir, birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi, ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi diplomatik rütbələri alan diplomatik xidmət əməkdaşlarına verilən vəsiqənin nümunəsi təsdiq edilib.

    "Report" xəıbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Fərman imzalayıb.

    İlham Əliyev Fərman diplomatik xidmət əməkdaşları

