    Digər
    • 11 mart, 2026
    • 16:06
    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə dövlət başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.

    В Баку началась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой
    Meeting between Ilham Aliyev and Antonio Costa gets underway in Baku

