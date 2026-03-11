İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    • 11 mart, 2026
    • 17:01
    İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilib.

    Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verir.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilir.

    "Report"un məlumatına görə, əvvəlcə dövlət başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.

    В Баку состоялась встреча Ильхама Алиева с Антониу Коштой один на один - ОБНОВЛЕНО
    Ilham Aliyev holds one-on-one meeting with Antonio Costa in Baku - UPDATED

