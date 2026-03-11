İlham Əliyevin Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü olub - YENİLƏNİB
Xarici siyasət
- 11 mart, 2026
- 17:01
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Antonio Koşta ilə təkbətək görüşü keçirilib.
Bu barədə "Report"un əməkdaşı xəbər verir.
"Report"un məlumatına görə, əvvəlcə dövlət başçısı və Antonio Koşta birgə foto çəkdirdilər.
