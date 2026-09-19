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    В Говсанах состоялось открытие чемпионата Баку по стрельбе из лука

    Индивидуальные
    • 19 сентября, 2026
    • 15:35
    В Говсанах состоялось открытие чемпионата Баку по стрельбе из лука

    В Говсанском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония открытия чемпионата города Баку по стрельбе из лука.

    Как сообщили Report в Федерации стрельбы из лука Азербайджана, выступивший на церемонии генеральный секретарь федерации Фарид Халилов поприветствовал участников и пожелал всем спортсменам успехов.

    Отметим, что соревнование проводится среди участников категории U-15 и взрослых.

    Фарид Халилов Стрельба из лука Чемпионат Баку
    Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib
    Archery Championship opens in Baku

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