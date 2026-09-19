В Говсанах состоялось открытие чемпионата Баку по стрельбе из лука
Индивидуальные
- 19 сентября, 2026
- 15:35
В Говсанском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония открытия чемпионата города Баку по стрельбе из лука.
Как сообщили Report в Федерации стрельбы из лука Азербайджана, выступивший на церемонии генеральный секретарь федерации Фарид Халилов поприветствовал участников и пожелал всем спортсменам успехов.
Отметим, что соревнование проводится среди участников категории U-15 и взрослых.
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