В Говсанах состоялось открытие чемпионата Баку по стрельбе из лука

В Говсанском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония открытия чемпионата города Баку по стрельбе из лука.

Как сообщили Report в Федерации стрельбы из лука Азербайджана, выступивший на церемонии генеральный секретарь федерации Фарид Халилов поприветствовал участников и пожелал всем спортсменам успехов.

Отметим, что соревнование проводится среди участников категории U-15 и взрослых.