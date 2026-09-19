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    Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Fərdi
    • 19 sentyabr, 2026
    • 15:24
    Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib

    Kamandan oxatma üzrə Bakı şəhər çempionatının açılış mərasimi keçirilib.

    Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, tədbir Hövsan Olimpiya İdman Kompleksində baş tutub.

    Mərasimdə çıxış edən federasiyanın baş katibi Fərid Xəlilov iştirakçıları salamlayaraq bütün idmançılara uğurlar arzulayıb. ​

    Qeyd edək ki, yarış U-15 və böyüklər arasında təşkil olunur.

    Azərbaycan Kamandan Oxatma Federasiyası Hövsan Olimpiya İdman Kompleksi
    В Говсанах состоялось открытие чемпионата Баку по стрельбе из лука
    Archery Championship opens in Baku

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