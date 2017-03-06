В готовящуюся к Исламиаде сборную Азербайджана приглашены еще двое футболистов

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ На учебно-тренировочный сбор сборной Азербайджана по футболу до 23-х лет, который стартует сегодня в Баку, приглашены еще двое футболистов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, главный тренер Яшар Вахабзаде привлек в подготовительный процесс Вусала Исгяндарли ("Зиря") и Камала Гурбанова ("Нефтчи"). Прошлым днем он отправил приглашение также Азаду Керимову ("Кяпяз").

Отметим, что на сборе, который продолжится до 9-го марта, в целом примут участие 17 футболистов.