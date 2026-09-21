В чемпионате мира по дзюдо в Баку примут участие спортсмены из 95 стран
Индивидуальные
- 21 сентября, 2026
- 13:45
Для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Баку, зарегистрированы спортсмены из 95 стран.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
В число участников также вошла команда беженцев Международной федерации дзюдо (IJF). С ее учетом общее число команд-участниц составляет 96.
На данный момент зарегистрированы 643 спортсмена.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4–11 октября на Национальной арене гимнастики.
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