В чемпионате мира по дзюдо в Баку примут участие спортсмены из 95 стран

Для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Баку, зарегистрированы спортсмены из 95 стран.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

В число участников также вошла команда беженцев Международной федерации дзюдо (IJF). С ее учетом общее число команд-участниц составляет 96.

На данный момент зарегистрированы 643 спортсмена.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4–11 октября на Национальной арене гимнастики.