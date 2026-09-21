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    В чемпионате мира по дзюдо в Баку примут участие спортсмены из 95 стран

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2026
    • 13:45
    В чемпионате мира по дзюдо в Баку примут участие спортсмены из 95 стран

    Для участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Баку, зарегистрированы спортсмены из 95 стран.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    В число участников также вошла команда беженцев Международной федерации дзюдо (IJF). С ее учетом общее число команд-участниц составляет 96.

    На данный момент зарегистрированы 643 спортсмена.

    Чемпионат мира по дзюдо пройдет 4–11 октября на Национальной арене гимнастики.

    Чемпионат мира по дзюдо Федерация дзюдо Азербайджана
    Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb
    Number of countries registered for Baku World Judo Championships reaches 95

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