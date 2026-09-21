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    Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 13:32
    Bakıda keçiriləcək dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb

    Bakıda keçiriləcək cüdo üzrə dünya çempionatı üçün qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 95-ə çatıb.

    Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Siyahıya Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının (İJF) Qaçqınlar komandası da daxil edilib. Həmin kollektivlə birlikdə say 96 olub.

    İdmançıların sayı isə hələlik 643-dür.

    Qeyd edək ki, cüdo üzrə dünya çempionatı oktyabrın 4-11-də Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunacaq.

    Beynəlxalq Cüdo Federasiyası Bakıda cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    В чемпионате мира по дзюдо в Баку примут участие спортсмены из 95 стран
    Number of countries registered for Baku World Judo Championships reaches 95

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