В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу
Индивидуальные
- 21 февраля, 2026
- 11:18
В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу AGF Trophy.
Как сообщает Report, помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, примут участие спортсмены из Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены с нейтральным статусом.
Гимнасты будут соревноваться в индивидуальных и синхронных программах.
Турнир завершится 22 февраля.
Последние новости
11:18
В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингуИндивидуальные
11:07
В Амурской области РФ объявлен трехдневный траур после крушения вертолетаДругие страны
10:58
В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%Бизнес
10:45
В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборыВнутренняя политика
10:41
В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНОПроисшествия
10:39
Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитетДругие страны
10:37
На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спортаИндивидуальные
10:32
В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузовИнфраструктура
10:27
Фото