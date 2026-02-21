Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 21 февраля, 2026
    • 11:18
    В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу AGF Trophy.

    Как сообщает Report, помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, примут участие спортсмены из Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены с нейтральным статусом.

    Гимнасты будут соревноваться в индивидуальных и синхронных программах.

    Турнир завершится 22 февраля.

    Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürüb
    11:18

    11:07

    В Амурской области РФ объявлен трехдневный траур после крушения вертолета

    10:58

    В Азербайджане стоимость платных услуг населению выросла на 8%

    10:45

    В Медицинском управлении МО состоялись учебно-методические сборы

    10:41

    В Сальяне при тушении пожара сотрудников МЧС сбил грузовик - ОБНОВЛЕНО

    10:39

    Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитет

    10:37

    На зимней Олимпиаде в Италии сегодня пройдут соревнования по 8 видам спорта

    10:32

    В Азербайджане в январе по железной дороге перевезено более 1 млн тонн грузов

    10:27
    ТЮРКПА направит документы для получения статуса наблюдателя в ПА ОБСЕ

