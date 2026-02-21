В Баку стартовал Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу AGF Trophy.

Как сообщает Report, помимо представителей Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, примут участие спортсмены из Казахстана, Польши, Турции, США, а также спортсмены с нейтральным статусом.

Гимнасты будут соревноваться в индивидуальных и синхронных программах.

Турнир завершится 22 февраля.