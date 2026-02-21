Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürüb
Fərdi
- 21 fevral, 2026
- 10:55
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, "AGF Trophy" yarışı start götürüb.
"Report" xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı, Qazaxıstan, Polşa, Türkiyə, ABŞ-dən olan və neytral idmançılar mübarizə aparırlar.
Gimnastlar fərdi və sinxron proqramlar üzrə yarışırlar.
Qeyd edək ki, turnir fevralın 22-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
10:55
Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürübFərdi
10:51
Qırğızıstan Prezidenti ölkədə İstintaq Komitəsi yaratmağı planlaşdırırDigər ölkələr
10:38
Pallone Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının əsas iştirakçılarından birinə çevrilib - RƏYDaxili siyasət
10:29
Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıbBiznes
10:25
FHN əməkdaşını Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyərkən maşın vuraraq öldürüb - RƏSMİ - YENİLƏNİBHadisə
10:20
Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilibDaxili siyasət
10:08
XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcəkFərdi
10:02
Baba Məhərrəmli: Dilimizi süni təsirlərdən qorumaq üçün milli təəssübkeşliyimiz olmalıdır - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
10:01