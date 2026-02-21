İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları

    Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürüb

    Fərdi
    • 21 fevral, 2026
    • 10:55
    Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürüb

    Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku, "AGF Trophy" yarışı start götürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan yarışda Azərbaycan təmsilçiləri ilə yanaşı, Qazaxıstan, Polşa, Türkiyə, ABŞ-dən olan və neytral idmançılar mübarizə aparırlar.

    Gimnastlar fərdi və sinxron proqramlar üzrə yarışırlar.

    Qeyd edək ki, turnir fevralın 22-də başa çatacaq.

    batut gimnastikası Dünya Kuboku Milli Gimnastika Arenası

    Son xəbərlər

    10:55

    Bakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kuboku start götürüb

    Fərdi
    10:51

    Qırğızıstan Prezidenti ölkədə İstintaq Komitəsi yaratmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    10:38

    Pallone Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyasının əsas iştirakçılarından birinə çevrilib - RƏY

    Daxili siyasət
    10:29

    Azərbaycanda əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər 8 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    10:25

    FHN əməkdaşını Salyanda yanan avtomobili söndürmək istəyərkən maşın vuraraq öldürüb - RƏSMİ - YENİLƏNİB

    Hadisə
    10:20

    Müdafiə Nazirliyinin Tibb İdarəsində təlim-metodiki toplanış keçirilib

    Daxili siyasət
    10:08

    XXV Qış Olimpiya Oyunlarında bu gün 8 idman növü üzrə yarışlar keçiriləcək

    Fərdi
    10:02

    Baba Məhərrəmli: Dilimizi süni təsirlərdən qorumaq üçün milli təəssübkeşliyimiz olmalıdır - MÜSAHİBƏ

    Daxili siyasət
    10:01

    Azərbaycanda ötən ay dəmir yolu ilə 1 milyon tondan çox yük daşınıb

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti