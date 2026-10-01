В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"
Индивидуальные
- 01 октября, 2026
- 10:51
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В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь".
Как сообщает Report, в турнире, организованном в Бакинском дворце водных видов спорта, участвуют более 200 спортсменов из 44 стран.
Азербайджан представляют Фархад Ширмамедли, Рамал Садыхлы, Рамиль Велизаде, Абдуррахман Рустамов, Саид Гамидов, Сулейман Исмаилзаде, Егор Майницкий, Октай Гусейнов, Амин Оруджлу, Анастасия Гнусина, Мехри Абдурахманлы, Фатима Алкерамова, Марьям Джавадова, Анастасия Боборыкина и Властилина Хасьянова.
Кубок мира завершится 3 октября.
Bakıda üzgüçülük üzrə "İpək Yolu" Dünya Kuboku start götürüb
Silk Road Swimming World Cup kicks off in Baku
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