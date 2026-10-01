Bakıda üzgüçülük üzrə "İpək Yolu" Dünya Kuboku start götürüb
Fərdi
- 01 oktyabr, 2026
- 10:22
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Bakıda üzgüçülük üzrə "İpək Yolu" Dünya Kuboku başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq təsnifat seansı start götürüb.
Bu gün yarışın açılış mərasimi və final seansı da gerçəkləşəcək.
Bakı Su İdmanı Sarayında təşkil olunan turnirdə 44 ölkədən 200-dən çox idmançı mübarizə aparır.
Azərbaycanı Fərhad Şirməmmədli, Ramal Sadiqli, Ramil Vəlizadə, Abdurrəhman Rüstəmov, Səid Həmidov, Süleyman İsmayılzadə, Yeqor Maynitski, Oqtay Hüseynov, Amin Oruclu, Anastasiya Qnusina, Mehri Abdurəhmanlı, Fatimə Alkərəmova, Məryəm Cavadova, Anastasiya Boborıkina və Vlastilina Xasyanova təmsil edir.
Xatırladaq ki, Dünya Kuboku oktyabrın 3-də başa çatacaq.
В Баку стартовал Кубок мира по плаванию "Шелковый путь"
Silk Road Swimming World Cup kicks off in Baku
Son xəbərlər
05:13
Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilərDigər ölkələr
04:50
"The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyibDigər ölkələr
04:17
"Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirirDigər ölkələr
03:36
Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayırFormula 1
03:02
Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdıDigər ölkələr
02:48
Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilərDigər ölkələr
02:06
Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıbDigər ölkələr
01:45
Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıbDigər ölkələr
01:20