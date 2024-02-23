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В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу

В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу На Национальной гимнастической арене в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу.
Индивидуальные
23 февраля 2024 г. 12:49
В Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу

На Национальной гимнастической арене в Баку состоялась церемония открытия Кубка мира по батутной гимнастике и тамблингу.

Как сообщает Report, заместитель министра молодежи и спорта Мариана Василева поприветствовала гостей и объявила кубок открытым.

Соревнования в индивидуальной программе носят лицензионный характер на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. За первенство будут бороться 300 спортсменов, в том числе представители 32 стран в соревнованиях по батуту и 6 стран - по тамблингу.

Азербайджан в соревнованиях по батутной гимнастике представляют серебряный призер Кубка мира среди женщин, победительница Кубка FIG Сельджан Махсудова, победитель соревнований мировых возрастных групп среди мужчин Гусейн Аббасов, победители международных турниров Ниджат Мирзоев и Мехди Алиев.

В соревнованиях по тамблингу выступят двукратный чемпион мира и Европы Михаил Малкин, чемпионы мира в командном зачете Адиль Гаджизаде и Тофик Алиев, бронзовый призер чемпионата Европы среди молодежи Билал Гурбанов.

Отметим, что Кубок мира по батутной гимнастике проходит в Азербайджане в седьмой раз.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda batut gimnastikası və tamblinq üzrə Dünya Kubokunun açılış mərasimi keçirilib

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