В Баку пройдет международный турнир Grand Prix по каратэ
Индивидуальные
- 09 апреля, 2026
- 15:34
Баку с 10 по 12 апреля примет международный турнир Grand Prix по каратэ, организованный Федерацией каратэ Азербайджана.
Как сообщает Report, соревнования пройдут в спортивном центре "Сархадчи".
В турнире примут участие около 700 спортсменов из 9 стран.
Официальное открытие турнира состоится 10 апреля в 17:00.
