Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    В Баку пройдет международный турнир Grand Prix по каратэ

    09 апреля, 2026
    15:34
    В Баку пройдет международный турнир Grand Prix по каратэ

    Баку с 10 по 12 апреля примет международный турнир Grand Prix по каратэ, организованный Федерацией каратэ Азербайджана.

    Как сообщает Report, соревнования пройдут в спортивном центре "Сархадчи".

    В турнире примут участие около 700 спортсменов из 9 стран.

    Официальное открытие турнира состоится 10 апреля в 17:00.

    Grand Prix по каратэ Федерация каратэ Азербайджана
    Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək
    Baku to host international Grand Prix karate tournament

