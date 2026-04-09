Bakıda karate üzrə beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək
Fərdi
- 09 aprel, 2026
- 14:53
Azərbaycan Karate Federasiyasının təşkilatçılığı ilə aprelin 10-dan 12-dək Bakıda beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yarış Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutacaq.
Turnirdə 9 ölkədən ümumilikdə 700-ə yaxın idmançı iştirak edəcək.
"Grand Prix" turnirinin əsas məqsədi karatenin inkişafına dəstək olmaq, idmançılar arasında beynəlxalq təcrübə mübadiləsini genişləndirmək və Azərbaycan təmsilçilərinin beynəlxalq arenada rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır.
Qeyd edək ki, yarışın açılış mərasimi aprelin 10-da, saat 17:00-da keçiriləcək.
