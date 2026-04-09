İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Fərdi
    • 09 aprel, 2026
    • 14:53
    Bakıda karate üzrə beynəlxalq Grand Prix turniri keçiriləcək

    Azərbaycan Karate Federasiyasının təşkilatçılığı ilə aprelin 10-dan 12-dək Bakıda beynəlxalq "Grand Prix" turniri keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yarış Sərhədçi İdman Mərkəzində baş tutacaq.

    Turnirdə 9 ölkədən ümumilikdə 700-ə yaxın idmançı iştirak edəcək.

    "Grand Prix" turnirinin əsas məqsədi karatenin inkişafına dəstək olmaq, idmançılar arasında beynəlxalq təcrübə mübadiləsini genişləndirmək və Azərbaycan təmsilçilərinin beynəlxalq arenada rəqabət qabiliyyətini artırmaqdır.

    Qeyd edək ki, yarışın açılış mərasimi aprelin 10-da, saat 17:00-da keçiriləcək.

    Azərbaycan Karate Federasiyası Sərhədçi İdman Mərkəzi Grand Prix turniri
    В Баку пройдет международный турнир Grand Prix по каратэ
    Baku to host international Grand Prix karate tournament

    Son xəbərlər

    16:28

    Braziliya çempionatında 10 tur ərzində 10 komanda baş məşqçisini dəyişib

    Futbol
    16:24

    Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadır

    Region
    16:19

    "Qala Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:16

    Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilib

    Daxili siyasət
    16:16

    Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalır

    Xarici siyasət
    16:16

    Faiq Qarayev: "Üç-dörd ilə Azərbaycan voleybolunda ciddi irəliləyiş gözləyirik" - MÜSAHİBƏ

    Fərdi
    16:15

    Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" haqqında sazişi ratifikasiya edib

    Region
    16:08

    Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində kolokasiya və birgə istifadə mexanizmləri yaradılacaq

    İKT
    16:01
    Foto

    Gəncədə region ziyalılarının iştirakı ilə dəyirmi masa keçirilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti