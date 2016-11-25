Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку избран президент Международной федерации каноэ (İCF).

Как сообщает Report, на эту должность на предстоящие 4 года избран Хосе Перурена Лопес.

На выборах, состоявшихся в рамках 36-го конгресса İCF в Баку, не было соперников испанского функционера. Он набрал 82 из возможных 94 голосов.

Отметим, что Хосе Перурена Лопес родился 4 апреля 1945 года в столице Испании Мадриде. Руководит İCF с 2008 года. С 2011 года является членом Международного олимпийского комитета, а с 2014 года - президентом Международной ассоциации всемирных игр.