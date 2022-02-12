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В Азербайджане стартует Кубок мира по батутной гимнастике

В Азербайджане стартует Кубок мира по батутной гимнастике Сегодня в Баку будет дан старт Кубку мира по батутной гимнастике.
Индивидуальные
12 февраля 2022 г. 07:30
В Азербайджане стартует Кубок мира по батутной гимнастике

Сегодня в Баку будет дан старт Кубку мира по батутной гимнастике.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт Федерации гимнастики Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут на Национальной гимнастической арене, примут участие 63 спортсмена из 14 стран.

Состязания пройдут по новым правилам Международной федерации гимнастики. В первый день пройдут классификационные раунды, а затем - финальные этапы среди мужчин и женщин.

В женском зачете Азербайджан представит Сельджан Махсудова.

Среди известных батутистов - участников соревнования - победитель летних Олимпийских игр в Рио-2016, двукратный чемпион Европы, победитель Европейских игр, чемпион мира Владислав Гончаров, победитель летних Олимпийских игр Токио-2020 Иван Литвинович, пятикратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Олег Рябцев, представитель России, серебряный призер чемпионата мира 2021 года и чемпионка Европы Яна Лебедева, представитель Швеции, трехкратная чемпионка мира и Европы Лина Сьоберг, представитель Австрии, бронзовый призер Олимпийских игр среди юниоров Бенни Визани, представитель Грузии, серебряный призер Европейских игр Люба Головина.

Отметим, что в новом олимпийском цикле в случае участия в первом классификационном раунде соревнований по батутной гимнастике более 31 участника проводится второй классификационный раунд. В зависимости от масштаба соревнований и количества участников, во второй классификации будет 16 или 24 участника соответственно.

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Версия на английском языке 1st int'l competition starts in Azerbaijan

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