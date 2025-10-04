В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ
Индивидуальные
- 04 октября, 2025
- 14:59
В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ.
Как сообщает корреспондент Report из Гянджи, определился победитель в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м среди мужчин.
Представитель Казахстана Дмитрий Ким завоевал золотую, представитель Беларуси Арсений Ливанцов - серебряную, а представитель Казахстана Никита Шахторин - бронзовую медаль.
Последние новости
15:13
Азербайджан сократил расходы на импорт электротоваров из Турции почти на 21%Энергетика
15:09
Украинский спецназ атаковал корабль-носитель ракет "Град"Другие страны
14:59
В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГИндивидуальные
14:55
В Тбилиси семья из трех человек погибла после падения с 22-го этажаВ регионе
14:50
III Игры СНГ: Мужская сборная Азербайджана по фехтованию завоевала бронзовую медаль - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
14:46
Полиция Мюнхена выясняет происхождение дронов над аэропортом - ОБНОВЛЕНОДругие страны
14:44
Фото
В ММ женщины-лидеры тюркоязычных стран обсудили углубление сотрудничестваВнешняя политика
14:37
В Казахстане солдат Нацгвардии выжил, спрыгнув с третьего этажа здания воинской частиВ регионе
14:36