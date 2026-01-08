Летевший из Дубая в Москву самолет Utair успешно приземлился - ОБНОВЛЕНО-2
- 08 января, 2026
- 18:56
Воздушное судно благополучно приземлилось в 18:37 по местному времени.
Как передает Report, об этом сообщает авиакомпания в телеграм-канале.
"С пассажирами и членами экипажа все в порядке", - говорится в сообщении.
Воздушное судно авиакомпании Utair, выполнявшее рейс по маршруту Дубай - Москва, готовится к посадке в аэропорту вылета в штатном режиме.
Как передает Report, об этом сообщает авиакомпания.
"В ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение о возврате в аэропорт вылета по техническим причинам. Угрозы безопасности полета нет", - говорится в сообщении.
Компания отмечает, что выработка топлива до разрешенной посадочной массы "является регламентированной и штатной процедурой", которая применяется при отсутствии необходимости экстренной посадки.
Посадка воздушного судна ожидается в штатном режиме и будет осуществляться под контролем наземных служб аэропорта.
Самолет российской авиакомпании Utair, летевший из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
"Самолет кружит в небе над столицей ОАЭ уже 1,5 часа. Информация об этом следует из данных сервиса Flightradar", - говорится в информации.
Издания, ссылаясь на данные сервиса сообщают, что по состоянию на 18:27 по бакинскому времени самолет находится в небе над окрестностями Дубая.