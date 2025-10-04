İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    04 oktyabr, 2025
    • 14:35
    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub

    Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub.

    "Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, kişilər arasında 10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəş açmada qalib müəyyənləşib.

    Qazaxıstanlı Dmitriy Kim qızıl, belaruslu Arseni Livantsou gümüş, digər qazaxıstanlı Nikita Şakhtorin bürünc medal qazanıb.

    В Азербайджане определились очередные медалисты III Игр СНГ
    Next medalists of III CIS Games determined in Azerbaijan

