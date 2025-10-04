Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub
Fərdi
- 04 oktyabr, 2025
- 14:35
Azərbaycanda keçirilən III MDB oyunlarında növbəti medalçılar bəlli olub.
"Report"un yarışa ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, kişilər arasında 10 metr məsafəyə pnevmatik tüfəngdən atəş açmada qalib müəyyənləşib.
Qazaxıstanlı Dmitriy Kim qızıl, belaruslu Arseni Livantsou gümüş, digər qazaxıstanlı Nikita Şakhtorin bürünc medal qazanıb.
