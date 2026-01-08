Подеста: Страны ЕС находятся в постоянном контакте по вопросу Гренландии

Вашингтон являлся и остается стратегическим партнером ЕС, сотрудничество между сторонами продолжается в "сферах, представляющих взаимный интерес".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила заместитель главы пресс-службы ЕС Арианна Подеста, отвечая на многочисленные вопросы журналистов о ситуации вокруг Гренландии и отношениях с США.

"Мы находимся в постоянном контакте с государствами-членами. Это важный вопрос для всего союза", - добавила Подеста.

Она рассказала, что в марте 2024 году Евросоюз открыл постоянное представительство в столице арктического острова Нууке. По ее словам, это позволило наладить прямой диалог с местными властями и обществом, а также подтвердило серьезные намерения ЕС по сотрудничеству с Гренландией. "Мы всегда инвестировали в эти отношения", - отметила она.

Комментируя нынешнюю ситуацию вокруг стремления США получить контроль над Гренландией, являющейся автономией Дании, Подеста сослалась на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая осенью прошлого года заявила о необходимости пересмотра арктической стратегии ЕС. "Европа должна быть более активной и вкладывать больше средств в Арктику. Именно поэтому мы пересматриваем нашу арктическую политику, чтобы реагировать на новые геополитические угрозы", - процитировала она главу ЕК.