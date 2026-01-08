Макрон: Саммит ВОЗ пройдет в Лионе в апреле 2026 года

Саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится в Лионе в апреле текущего года.

Как передает Report, об этом на совещании французских послов в Елисейском дворце сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"В тот момент, когда ВОЗ подвергается давлению и угрозам, ее укрепление, а также объединение всех целевых фондов всех стран на саммите в Лионе в апреле станет ключевым моментом в защите эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал он.

Он подчеркнул намерение Франции "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке".

В 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).