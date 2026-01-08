Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Макрон: Саммит ВОЗ пройдет в Лионе в апреле 2026 года

    • 08 января, 2026
    • 18:48
    Саммит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) состоится в Лионе в апреле текущего года.

    Как передает Report, об этом на совещании французских послов в Елисейском дворце сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    "В тот момент, когда ВОЗ подвергается давлению и угрозам, ее укрепление, а также объединение всех целевых фондов всех стран на саммите в Лионе в апреле станет ключевым моментом в защите эффективного многостороннего сотрудничества", - сказал он.

    Он подчеркнул намерение Франции "уделять пристальное внимание вопросам здравоохранения в своей международной повестке".

    В 2025 году президент США Дональд Трамп объявил о выходе США и прекращении финансирования Вашингтоном ряда организаций в рамках системы ООН, включая ВОЗ, ЮНЕСКО, Совет ООН по правам человека и Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

