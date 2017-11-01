Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошла церемония подписания декларации между Европейской лигой плавания (LEN) и Федерацией плавания Азербайджана (AÜF).

Как сообщает Report, на мероприятии присутствовали министр молодежи и спорта Азад Рагимов, президент Европейской лиги плавания Паоло Барелли, президент Федерации плавания Азербайджана Ханлар Фатиев и другие официальные лица.

Выступивший А.Рагимов отметил, что с учетом того, что П.Барелли является также президентом Федерации плавания Италии, были также проведены переговоры между национальными федерациями двух стран. По словам министра, была достигнута договоренность по вопросам, которые дадут толчок еще большему развитию водным видам спорта в Азербайджане.

Было отмечено, что в Азербайджане будут проводиться международные соревнования по плаванию.

Паоло Барелли отметил, что данное соглашение является основой для дальнейшего сотрудничества.

В конце мероприятия была подписана декларация о сотрудничестве между LEN и AÜF.