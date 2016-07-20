Утвержден состав сборной России на Олимпийские игры-2016

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав национальной сборной для участия в Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на официальном сайте ОКР.

По решению исполкома, в делегацию войдут 387 спортсменов, которые представят 30 видов спорта, в том числе 68 легкоатлетов. Окончательный состав в греко-римской борьбе определят 22 июля.

Олимпийские игры 2016 года пройдут в Бразилии с 5 по 21 августа.