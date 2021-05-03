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Тур чемпионов: Назван общий выигрыш Раджабова и Мамедъярова

Тур чемпионов: Назван общий выигрыш Раджабова и Мамедъярова VI этап Тура чемпионов стартует 23 мая
Индивидуальные
3 мая 2021 г. 10:01
Тур чемпионов: Назван общий выигрыш Раджабова и Мамедъярова

Обнародована турнирная таблица по итогам пятого раунда Тура чемпионов, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает Report, занявший третье место на пятом этапе под названием New In Chess Шахрияр Мамедъяров увеличил очки до 21 и поднялся на 10-ю ступень.

Проигравший Магнусу Карлсену в 1/4 финала Теймур Раджабов со 109-ю очками занимает третью позицию. Выигрыш Мамедъярова с последнего соревнования составил 8500, Раджабова – 5000 долларов США. Они в целом на Туре чемпионов заработали соответственно 13 500 и 78 500 тыс. долларов.

VI этап Тура чемпионов стартует 23 мая.

Теймур Раджабов стал победителем II этапа Тура чемпионов, и третьим на III этапе.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Turu: Rəcəbov və Məmmədyarovun ümumi qazancı açıqlandı

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