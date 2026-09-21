Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево

Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще три медали на чемпионате мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

Отмечается, что Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба 73 кг) в возрастной категории M3 и Анар Агаев (90 кг) в возрастной категории M4 завершили мундиаль с бронзовыми медалями.

Напомним, что в первый день соревнований Мамедали Мехдиев (100 кг) завоевал золотую, а Абульфат Исмаилов (60 кг), Махир Аббасов (81 кг) и Джошгун Абдуллаев (90 кг) - бронзовые медали.