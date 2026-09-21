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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево

    Индивидуальные
    • 21 сентября, 2026
    • 21:31
    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще три медали на чемпионате мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

    Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.

    Отмечается, что Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба 73 кг) в возрастной категории M3 и Анар Агаев (90 кг) в возрастной категории M4 завершили мундиаль с бронзовыми медалями.

    Напомним, что в первый день соревнований Мамедали Мехдиев (100 кг) завоевал золотую, а Абульфат Исмаилов (60 кг), Махир Аббасов (81 кг) и Джошгун Абдуллаев (90 кг) - бронзовые медали.

    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево
    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево
    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево
    Федерация дзюдо Азербайджана Босния и Герцеговина Азербайджанские дзюдоисты Бронзовая медаль
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    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb
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    3 Azerbaijani judokas win medals at tournament in Sarajevo

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