Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево
Индивидуальные
- 21 сентября, 2026
- 21:31
Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще три медали на чемпионате мира среди ветеранов в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Об этом Report сообщили в Федерации дзюдо Азербайджана.
Отмечается, что Шихраджаб Шихмурадов, Ахмед Мамедов (оба 73 кг) в возрастной категории M3 и Анар Агаев (90 кг) в возрастной категории M4 завершили мундиаль с бронзовыми медалями.
Напомним, что в первый день соревнований Мамедали Мехдиев (100 кг) завоевал золотую, а Абульфат Исмаилов (60 кг), Махир Аббасов (81 кг) и Джошгун Абдуллаев (90 кг) - бронзовые медали.
Последние новости
01:56
В Нью-Йорке начинается общеполитическая дискуссия 81-й сессии ГА ООНДругие страны
01:25
Глава ЦРУ встретился с президентом Украины в ИрландииДругие страны
00:49
В Румынии обнаружили останки умерших во время пандемии COVID-19Другие страны
00:13
Фото
Министр энергетики Сербии: Оснований для беспокойства по поводу поставок топлива нетДругие страны
23:47
Bloomberg: Лондон может поддержать Эр-Рияд в конфликте с хуситамиДругие страны
23:39
КСИР: США и Израиль рано или поздно должны согласиться покинуть регионВ регионе
23:24
Главного арбитра матча "Атлетико" — "Реал" дисквалифицируют минимум на две игрыФутбол
23:11
Фото
Эрдоган встретился с президентом Вьетнама в Нью-ЙоркеВ регионе
23:06