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    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb

    Fərdi
    • 21 sentyabr, 2026
    • 21:05
    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb

    Azərbaycan cüdoçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən veteranlar arasında dünya çempionatında daha üç medal qazanıblar.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, M3 yaş kateqoriyasında Şıxrəcəb Şıxmuradov, Əhməd Məmmədov (hər ikisi 73 kq) və M4 yaş kateqoriyasında Anar Ağayev (90 kq) mundialı bürünc medalla başa vurublar.

    Xatırladaq ki, ilk yarış günündə Məmmədəli Mehdiyev (100 kq) qızıl, Əbülfət İsmayılov (60 kq), Mahir Abbasov (81 kq) və Coşqun Abdullayev (90 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.

    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb
    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb
    Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) Veteranlar arasında dünya çempionatı
    Foto
    Три азербайджанских дзюдоиста завоевали медали на турнире в Сараево
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    3 Azerbaijani judokas win medals at tournament in Sarajevo

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