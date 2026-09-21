Azərbaycanın daha üç cüdoçusu veteranlar arasında dünya çempionatında medal qazanıb
Fərdi
- 21 sentyabr, 2026
- 21:05
Azərbaycan cüdoçuları Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevoda keçirilən veteranlar arasında dünya çempionatında daha üç medal qazanıblar.
Azərbaycan Cüdo Federasiyasından "Report"a verilən məlumata görə, M3 yaş kateqoriyasında Şıxrəcəb Şıxmuradov, Əhməd Məmmədov (hər ikisi 73 kq) və M4 yaş kateqoriyasında Anar Ağayev (90 kq) mundialı bürünc medalla başa vurublar.
Xatırladaq ki, ilk yarış günündə Məmmədəli Mehdiyev (100 kq) qızıl, Əbülfət İsmayılov (60 kq), Mahir Abbasov (81 kq) və Coşqun Abdullayev (90 kq) isə bürünc medala sahib çıxıblar.
Son xəbərlər
01:06
Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıbDigər ölkələr
00:37
"Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilərDigər ölkələr
00:15
Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildiribRegion
23:51
Foto
Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıbDigər ölkələr
23:32
ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edibDigər ölkələr
23:28
Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordurRegion
23:24
ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıbDigər ölkələr
23:06
ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıbDigər ölkələr
23:01