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Tata Steel India: Шахрияр Мамедьяров проведет завершающие встречи

Tata Steel India: Шахрияр Мамедьяров проведет завершающие встречи Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров проведет сегодня очередные встречи на рапид-турнире Tata Steel India в Калькутте, Индия.
Индивидуальные
1 декабря 2022 г. 09:13
Tata Steel India: Шахрияр Мамедьяров проведет завершающие встречи

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров проведет сегодня очередные встречи на рапид-турнире Tata Steel India в Калькутте, Индия.

Как сообщает Report, в последний день соревнований 37-летний гроссмейстер встретится в VII туре с индийцем Нихалом Сарином, в VIII и IX турах соответственно с представителем Узбекистана Нодирбеком Абдусаттаровым и индийцем Сантошем Видитом.

На данный момент Ш.Мамедьяров занимает третье место турнирной таблицы с 3,5 баллами.

Отметим, что победитель турнира получит приз в 10 тыс. долларов США.

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Версия на азербайджанском языке "Tata Steel İndia": Şəhriyar Məmmədyarov sonuncu görüşlərini keçirəcək

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