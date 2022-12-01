Tata Steel India: Шахрияр Мамедьяров проведет завершающие встречи

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров проведет сегодня очередные встречи на рапид-турнире Tata Steel India в Калькутте, Индия.

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров проведет сегодня очередные встречи на рапид-турнире Tata Steel India в Калькутте, Индия.

Как сообщает Report, в последний день соревнований 37-летний гроссмейстер встретится в VII туре с индийцем Нихалом Сарином, в VIII и IX турах соответственно с представителем Узбекистана Нодирбеком Абдусаттаровым и индийцем Сантошем Видитом.

На данный момент Ш.Мамедьяров занимает третье место турнирной таблицы с 3,5 баллами.

Отметим, что победитель турнира получит приз в 10 тыс. долларов США.