Стартовал международный шахматный турнир Quba Open

В Губе стартовал проводимый впервые международный шахматный турнир Quba Open.

В Губе стартовал проводимый впервые международный шахматный турнир Quba Open.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, до начала игр первого тура минутой молчания была почтена память жертв землетрясения Турции.

В турнире, состоящем из 9 туров, принимают участие 110 шахматистов из Азербайджана, России и Казахстана, из которых 66 выступают в основном соревновании, 44 – в категории U-12.

Функцию главного судьи выполняет Гудрат Исмайлов.

Призовой фонд турнира, который завершится 13 февраля, составляет 5 950 манатов.