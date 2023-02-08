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Стартовал международный шахматный турнир Quba Open

Стартовал международный шахматный турнир Quba Open В Губе стартовал проводимый впервые международный шахматный турнир Quba Open.
Индивидуальные
8 февраля 2023 г. 13:51
Стартовал международный шахматный турнир Quba Open

В Губе стартовал проводимый впервые международный шахматный турнир Quba Open.

Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, до начала игр первого тура минутой молчания была почтена память жертв землетрясения Турции.

В турнире, состоящем из 9 туров, принимают участие 110 шахматистов из Азербайджана, России и Казахстана, из которых 66 выступают в основном соревновании, 44 – в категории U-12.

Функцию главного судьи выполняет Гудрат Исмайлов.

Призовой фонд турнира, который завершится 13 февраля, составляет 5 950 манатов.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Quba Open” beynəlxalq şahmat turniri start götürüb

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