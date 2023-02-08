Стартовал международный шахматный турнир Quba Open

В Губе стартовал проводимый впервые международный шахматный турнир Quba Open.
Как сообщили Report в Федерации шахмат Азербайджана, до начала игр первого тура минутой молчания была почтена память жертв землетрясения Турции.
В турнире, состоящем из 9 туров, принимают участие 110 шахматистов из Азербайджана, России и Казахстана, из которых 66 выступают в основном соревновании, 44 – в категории U-12.
Функцию главного судьи выполняет Гудрат Исмайлов.
Призовой фонд турнира, который завершится 13 февраля, составляет 5 950 манатов.