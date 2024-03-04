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Стали известны послы спорта 2024 года

Стали известны послы спорта 2024 года Состоялось внеочередное заседание коллегии Министерства молодежи и спорта.
Индивидуальные
4 марта 2024 г. 12:41
Стали известны послы спорта 2024 года

Состоялось внеочередное заседание коллегии министерства молодежи и спорта.

Как сообщает Report, на совещании под председательством министра Фарида Гаибова были выбраны "послы спорта" на 2024 год.

Путем голосования из 9 кандидатов “послами спорта” на 2024 год избраны тхэквондистка Фарида Азизова, тренер национальной сборной по художественной гимнастике Алия Пашаева, скаут сборной Азербайджана по футболу Ильгар Гурбанов, бывший дзюдоист Орхан Сафаров и тренер по национальным видам спорта Хайям Оруджев.

На коллегии также была рассмотрена презентация Автомобильной федерации Азербайджана и принято решение о присвоении Азеру Гадир оглу Абиеву почетного звания "Почетный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики".

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