Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию
    Исполком НОК обсудил итоги зимней Олимпиады и усиление контроля над командными видами спорта

    Исполком НОК обсудил итоги зимней Олимпиады и усиление контроля над командными видами спорта

    Национальный олимпийский комитет (НОК) провел заседание Исполнительного комитета.

    Как передает Report, заседание открыл вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, который представил участникам круг вопросов, включенных в повестку дня.

    В рамках повестки рассматривались следующие темы: вручение олимпийским призерам новых медалей взамен наград, завоеванных на Летних Олимпийских играх Париж-2024 и подвергшихся окислению; доклад о реализуемых проектах и программах НОК; подведение итогов Зимних Олимпийских игр Милан-Кортина-2026.

    Также обсуждались формирование нового Экспертного совета для усиления контроля в сфере командных видов спорта, подготовка торжественных мероприятий по случаю 30-летия Летних Олимпийских игр Атланта-1996 и ряд текущих вопросов.

    Национальный олимпийский комитет Чингиз Гусейнзаде Олимпийские медали XXV Зимние Олимпийские игры
