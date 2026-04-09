Исполком НОК обсудил итоги зимней Олимпиады и усиление контроля над командными видами спорта
Индивидуальные
- 09 апреля, 2026
- 12:35
Национальный олимпийский комитет (НОК) провел заседание Исполнительного комитета.
Как передает Report, заседание открыл вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, который представил участникам круг вопросов, включенных в повестку дня.
В рамках повестки рассматривались следующие темы: вручение олимпийским призерам новых медалей взамен наград, завоеванных на Летних Олимпийских играх Париж-2024 и подвергшихся окислению; доклад о реализуемых проектах и программах НОК; подведение итогов Зимних Олимпийских игр Милан-Кортина-2026.
Также обсуждались формирование нового Экспертного совета для усиления контроля в сфере командных видов спорта, подготовка торжественных мероприятий по случаю 30-летия Летних Олимпийских игр Атланта-1996 и ряд текущих вопросов.
Последние новости
