    Fərdi
    • 09 aprel, 2026
    • 12:18
    Milli Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə Komitəsinin iclası baş tutub

    Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasında MOK-un İcraiyyə Komitəsinin iclası keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, toplantını MOK-un vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə açaraq, iştirakçıları gündəlikdəki məsələlərlə tanış edib.

    Gündəliyə Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarında medal qazanan idmançılarımızın aşılanmaya məruz qalmış və yenisi ilə əvəz olunmuş medallarının Olimpiya mükafatçılarına təqdim edilməsi, MOK-un layihələri və proqramları haqqında hesabat, Milan-Kortina-2026 Qış Olimpiya Oyunlarının yekun nəticələri, komanda idman növlərinə nəzarəti daha da artırmaq məqsədilə yeni Ekspertlər Şuranın yaradılması, Atlanta-1996 Yay Olimpiya Oyunlarının 30 illik yubileyinin təntənəli keçirilməsi və cari məsələlər daxil edilib.

    Tədbirdə gündəlikdəki məsələlər və MOK-un nəzərdə tutduğu layihələrlə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilib.

    Milli Olimpiya Komitəsi Çingiz Hüseynzadə Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunları
    Исполком НОК обсудил итоги зимней Олимпиады и усиление контроля над командными видами спорта
    Azerbaijan's National Olympic Committee Executive Board holds meeting

