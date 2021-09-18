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Скончался снимавшийся в китайских фильмах азербайджанский спортсмен

Скончался снимавшийся в китайских фильмах азербайджанский спортсмен Азербайджанский спортсмен Садиг Гасанов, обучавшийся в Пекинском спортивном университете, скончался
Индивидуальные
18 сентября 2021 г. 20:14
Скончался снимавшийся в китайских фильмах азербайджанский спортсмен
Садиг Гасанов

Азербайджанский спортсмен Садиг Гасанов, обучавшийся в Пекинском спортивном университете, скончался.

Как сообщает Report, он длительное время страдал от рака.

Завтра его похоронят на кладбище в селе Гюнешли Джалилабадского района, где спортсмен родился.

Отметим, что Садиг Гасанага оглы Гасанов родился в 1985 году. Он является выпускником исторического факультета Сумгайытского государственного университета. По окончании бакалавриата на бюджетной основе поступил в Пекинский спортивный университет в Китае, где потом поступил в докторантуру.

Долгие годы С.Гасанов занимался кикбоксингом, тайским боксом, таеквондо, ушу саньда, боями без правил, многократно становился чемпионом страны и достойно представлял Азербайджан в Китае по этим видам спорта.

Он также становился победителем соревнований по фитнесу в Китае и снимался в экшн-фильмах в этой стране.

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Версия на азербайджанском языке ФотоÇində təhsil alan və filmlərə çəkilən azərbaycanlı idmançı vəfat edib

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