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Шахрияр Мамедъяров поблагодарил Ниджата Абасова за хорошую игру в Торонто

Шахрияр Мамедъяров поблагодарил Ниджата Абасова за хорошую игру в Торонто Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поблагодарил гроссмейстера Ниджата Абасова за хорошую игру в турнире претендентов в канадском Торонто
Индивидуальные
16 апреля 2024 г. 09:57
Шахрияр Мамедъяров поблагодарил Ниджата Абасова за хорошую игру в Торонто

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поблагодарил гроссмейстера Ниджата Абасова за хорошую игру в турнире претендентов в канадском Торонто.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

39-летний гроссмейстер отметил, что Абасов хороший шахматист: "Спасибо огромное за то, что представил нашу страну на таком турнире. Ниджат делает все, что в его силах, и это прекрасно. Поражение в этом соревновании тяжело переносится. Мы верим до конца и ожидаем великой победы. Приятно поддерживать тебя. Удачи".

Отметим, что после Х тура Ниджат Абасов занял последнее – 8-е место с 3 очками.

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Версия на азербайджанском языке Şəhriyar Məmmədyarov: Gözəl mübarizə apardığı üçün Nicata təşəkkür edirik

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