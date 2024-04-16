Шахрияр Мамедъяров поблагодарил Ниджата Абасова за хорошую игру в Торонто

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поблагодарил гроссмейстера Ниджата Абасова за хорошую игру в турнире претендентов в канадском Торонто

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров поблагодарил гроссмейстера Ниджата Абасова за хорошую игру в турнире претендентов в канадском Торонто.

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Facebook.

39-летний гроссмейстер отметил, что Абасов хороший шахматист: "Спасибо огромное за то, что представил нашу страну на таком турнире. Ниджат делает все, что в его силах, и это прекрасно. Поражение в этом соревновании тяжело переносится. Мы верим до конца и ожидаем великой победы. Приятно поддерживать тебя. Удачи".

Отметим, что после Х тура Ниджат Абасов занял последнее – 8-е место с 3 очками.