Шахматы: Игра недели

Ежедневно мы сталкиваемся с сотнями решений, способных изменить наше будущее. К счастью, для многих из нас большинство из этих решений не меняют всю нашу жизнь. Но представьте, что вы руководите организацией, и многие решения, принимаемые вами, могут быть жизненно важными для вашей компании.

Например, представьте тот момент, когда к одному из основателей Yahoo! Дэвиду Фило, в 1998 году подошли двое студентов и предложили продать ему свой прототип поисковой системы. Если бы кто-нибудь предупредил его, что это будет критически важным решением для его компании, посоветовал бы он им действовать самостоятельно, создав в конечном итоге Google?

Как говорится, шахматы – это модель жизни. То, что случилось с Дэвидом Фило, может происходить с шахматистами каждый раз во время игры. Их время ограничено, и они не могут позволить себе глубоко обдумывать каждый ход, поэтому лучшее, что они могут сделать - это попытаться понять, какие позиции являются критическими, и сосредоточиться на их проработке.

Критическая позиция: когда одно решение может существенно повлиять на исход всей игры.

Вы можете задать вопрос, как распознать критическую позицию в игре. Объяснять эту концепцию в кратком видео в блоге непрактично; однако я обнаружил, что простейшим способом развить этот навык является решение как можно большего количества головоломок, включающих критические позиции. Со временем вы начнете распознавать закономерности и проводить больше времени в этих позициях. Надеюсь, вы не только сможете распознать эти критические позиции, но и найдете лучшие способы их преодоления!

Отныне, прежде чем читать наш анализ игры, у вас будет возможность определить критические позиции и сравнить свои рассуждения с тем, что на самом деле произошло в игре.

Игра недели

В то время как все внимание было сосредоточено на фестивале «Tata Steel Chess», в российском городе Челябинске прошла великолепная подготовка к открытию с потрясающей партией в рамках Мемориала Лозоватского.

Игрой недели стала партия: Андрей Жигалко против Вячеслава Зарубицкого.

Критическая позиция 1- Ход белых (очень сложный)

Критическая позиция 2- Ход белых (сложный)

(76) Жигалко, Андрей (2527) – Зарубицкий Вячеслав (2448) [D17]

Мемориал Лозовацкого-A 2021 (8.10), 21.01.2021

[Дурарбейли Васиф]

1.d4 [Жигалко обычно начинает партию с 1.e4, но на эту игру у него другие планы...]

1...d5 2.c4 c6 3.Кf3 Кf6 4.Кc3 dxc4 5.a4 Cf5 6.Кh4 Cd7 [Это наиболее жесткая линия против выбора соперника. Если гроссмейстер делает то, чего он никогда раньше не делал, нужно быть очень осторожным! Очевидно, Жигалко что-то подготовил против варианта, ранее сыгранного Зарубицким. Тем не менее, Зарубицкий принял вызов и поплатился за это.].]

[6...Cc8 Слон не закрывает линию d, поэтому против 7.е4 возможен ход e5, и я бы рекомендовал проанализировать этот вариант, если собираетесь играть черными.7.e4 (7.e3 Cg4 Этот ход является безопасным продолжением. 8.Ce2 Cxe2 9.Фxe2 e6 10.Фxc4 Ce7 11.0–0 0–0 12.Кf3 c5 13.dxc5 Фc8 14.e4 Фxc5 15.Фxc5 Cxc5 16.e5= 0–1 (59) Навара. Д (2705)-Гири А. (2732) Варшава, 2013 г.) 7...e5! 8.Cxc4 (8.Кf3 exd4 9.Фxd4 Фxd4 10.Кxd4 Cc5) 8...exd4 9.e5 dxc3! Может показаться, что игрок жертвует ферзем, но это временно из-за вскрытой атаки слона b4. 10.Cxf7+ Крxf7 11.Фxd8 cxb2 12.Фc7+ Крe6 13.Фxc8+ Кbd7 14.Фxb7 bxa1Ф 15.Фxc6+ Крf7 16.e6+ Крg8 17.0–0 Фe5 18.Фxa8 Фxe6 ½–½ (42) Ларсен.Б-Технер,Р. Вагенинген.1957 г.]

7.e4! [7.g3 Предыдущий соперник Зарубицкого не развил основную линию, и партия, после некоторых осложнений, завершилась вничью.. 7...e6 8.Cg2 ½–½ (33) Гасанов,Э (2481)-Зарубицкий. В (2451) Москва 2019 г. 8...c5!? 9.Cxb7 (9.d5?! exd5 10.Кxd5 Кc6 11.0–0 (11.Фc2?! Кxd5 12.Cxd5 Кb4 13.Фe4+ Ce7 14.Cxc4 0–0 15.Кf5 Cxf5 16.Фxf5 Фd4 17.Cd3 Кxd3+ 18.Фxd3 Фb4+ 19.Крf1 Черные развиты лучше, а слабая пешечная структура белых дает черным море возможностей. 0–1 (32) Найбэк. Т (2545)-Иванчук В. (2716) Анталья 2004 г.) 11...Кxd5 12.Cxd5 Ce7 13.Кf3 Cf6 14.Cxc4 0–0= ½–½ (22) Харика Д. (2391)-Таирова Э. (2271) Ираклион 2004 г.) 9...Cc6 10.Cxa8 Cxa8 11.d5 exd5 12.0–0 d4 13.Кb5 Кc6 Черный слон, стоящий на белом квадрате и сильный центр компенсируют дефицит фигур. 1–0 (70) Тэйлор М. (2336)-Андерсон Дж. (2205) Маргит 2012 г.]

7...e6 8.Cxc4 Кxe4 9.Кxe4 Фxh4 10.Фf3 Cb4+ 11.Крf1 f5?

[11...h6 Это кажется единственным путем к равенству, но черные делают это одним ходом.. 12.Cf4 0–0 13.Ce5 f5 Просто двигайся. Белые угрожали коню f6 сильной атакой. 14.Кg3 Крh7 15.Кh5 c5! Просто двигайся. Людям крайне сложно увидеть последовательность. Неудивительно, что этот ход был сделан только в соответствующей игре. (15...Лg8? 16.Кf4 Фe7 17.g4! У черных нет контригры, и белые в конце концов дойдут до короля.) 16.Фxb7 (16.Cxg7 Кc6! 17.Фh3 (17.Cxf8 Лxf8 18.Кf4 Кxd4 19.Фxb7 Лf7 20.Фb8 Фf6 Позиция обоюдоострая. Действия черных компенсируют размен.) 17...Фxh3! (17...Фg5? 18.Лg1! готовится f4, а затем g4. 18...Лf7 19.f4 Фg6 20.g4 Лxg7 21.Крf2! Ce8 (21...Лgg8 22.gxf5 Фxf5 23.Cd3+–) 22.Ce2! Защищает h5 до того, как взять f5 22...Крh8 23.gxf5 Фxf5 24.Фxf5 exf5 25.Кxg7 Кxd4 26.Cc4+– 1–0 (75) Сисак Р. (1926)-Басиак М. (2179) электронное письмо ICCF 2017 г) 18.gxh3 Лf7 19.Лg1 Лg8 20.Кf6+ Лxf6 21.Cxf6 Лxg1+ 22.Крxg1 Крg6 23.Ch8 Крh7 24.Ce5 cxd4 25.f4 ½–½ (25) Цынарев Н.-Гнедов О. (2171) электронное письмоо ICCF 2012 г. 25...Кxe5 26.fxe5 Cd2= У белых плохая пешечная структура и они не могут претендовать на преимущество..) 16...Фe4 17.Фxe4 fxe4 18.Cxg7 Лf5! Черные отдают ладью за коня и слона. Эта позиция будет почти равной.½–½ (25) Балта М. (2104)-Хью Г. (2112) электронное письмо ICCF 2017 г]

12.Кg5 Фxd4 13.Фe2! [А вот тут сюрприз! Этот ход ранее не применялся в настольных играх.]

[13.Фh5+ Вероятно, Зарубицкий ожидал этого хода. Обычно игроки сначала делают шах на h5, а затем ставят ферзя на e2. Мысль состоит в том, чтобы ослабить черного короля, но есть небольшая разница: черные не уравнивают ни то, ни другое в этом варианте.13...g6 (13...Крd8 14.Фe2 Лe8 15.Ce3 Фg4 16.Кf7+ Крc8 17.f3 Фg6 18.Cf4! (18.Кe5?! Фf6 19.f4 Cd6 1–0 (34) Иордаческу В. (2603)-Мамедзаде Г. (2316) Баку 2014 г) 18...Фxf7 19.Фe5 Крd8 20.Фc7+ Крe7 21.Фxb7) 14.Фe2 h6N (14...Кa6 15.Кxe6 Фe4 16.Фxe4 fxe4 17.Cxa6 Cxe6 18.Cxb7 Лd8 19.Cxc6+ Крf7 20.Ce3 1–0 (40) Храчек З. (2631)-Михалик Р.(2471) Словакия 2011 г) 15.Кxe6 Cxe6 16.Фxe6+ Крd8 17.Ce3 Фd6 18.Фxd6+ Cxd6 19.Cf7 Кd7 20.Cxg6 f4 Хорошие шансы сравнять возможности. Вероятно, Зарубицкий нацелился именно на это.

13...0–0 [24 минут. До этого момента Зарубицкий играл достаточно быстро. Очевидно, он не ожидал хода белых..]

[13...Кa6 14.Кxe6 Фe4 15.Кxg7+ Теперь пешка на g7, поэтому белые могут забрать пешку.. 15...Крd8 16.f3 Фxe2+ 17.Крxe2+–; 13...h6 14.Кxe6 Cxe6 15.Фxe6+ Крd8 16.Ce3 Разница здесь в том, что пешка f5 провиснет.16...Фd6 17.Фxf5 Кd7 18.Фg4 Фe7 19.Лd1]

14.Cxe6+ Крh8 15.h4!!

На удивление этот тихий и единственный ход заканчивает игру! Против него у черных нет ничего. Вы увидите важность этого шага в основной ветке.]

[15.Ce3? Фf6 16.Лd1 Cxe6 17.Cd4 Фxg5–+; 15.Фh5 h6 16.Кf7+ Лxf7 17.Cxf7 f4! Останавливает движение слона на черном квадрате. 18.Фf3 Cd6 Позиция неясна, потому что белые не могут развить слона.]

15...h6 [15...Фf6 16.Ca2 h6 (16...Кa6? 17.Кxh7!+–) 17.Cf4 Кa6 18.Ce5 Фg6 19.Лd1 Лad8 20.Лh3 Кc5 (20...f4 21.Фd3 Фxd3+ (21...Cf5 22.Фxd8+–) 22.Лhxd3 Кc5 23.Лd6 hxg5 24.Лh6#) 21.Лd6+–]

16.Ce3 Фf6N [16...Фg4 17.Фd3 Фh5 (17...Cxe6 18.Кxe6 Лc8 19.Кf4 Кa6 20.f3 Фg3 21.Лh3+– Ферзь оказывается в ловушке ) 18.g4! Фg6 (18...Фxg4 19.Cd4! c5 (19...Cxe6 20.Кxe6 Лf7 21.Лg1 Фe4 22.Фxe4 fxe4 23.Cxg7+ Крh7 24.h5!! Идея такова: ладья g6 и взятие h6. Черные не могут остановиться без ущерба для других дивидендов. 24...Лf5 (24...Кd7 25.Лg6 Cd2 26.Крe2 Cf4 27.Лag1 Лe8 28.Кxf4 Лxf4 29.Лxh6+ Крg8 30.Ce5++–) 25.Лd1 Лxh5 26.Лd8+–) 20.Cxg7+ Крxg7 21.Лg1 Фh5 22.Фd6 hxg5 23.Лxg5+ Фxg5 24.hxg5+–) 19.Фc4 f4 20.Cf7 Ce6 21.Cxe6 fxe3 22.Фxb4 Кa6 23.Фd4 Лxf2+ 24.Крg1 Кc7 25.Cf5 Фf6 26.Фxe3 Лxb2 27.Лe1+– 1–0 (48) Шуленберг, Х (2206) -Беван, П (2091), электронное письмо ICCF, 2017 г.]

17.Лd1! Cxe6 18.Cd4 [Важность h4. Теперь конь g5 защищен.]

18...Фg6 19.Cxg7+! [19.Фxe6 Фxe6 20.Кxe6 Лf7 21.Cxg7+ Лxg7 22.Лd8+ Лg8 23.Лxg8+ Крxg8 24.Кc7 Cd6 25.Кxa8 Кa6 У черных все еще есть надежда, потому что конь застрял на a8.]

19...Крxg7 20.Кxe6+ Крf6 21.Кxf8 Cxf8 22.Лd8+– [В материальном плане черные впереди, но слабый король и неразвитый ферзевый фланг делают позицию черных безнадежной. Белым просто нужно сделать несколько точных ходов, что Жигалко и сделал.]

22...Ce7 23.Лc8 f4 [23...Фg4 24.Фd2 Белым не следует менять ферзей, так как черный король слаб. 24...f4 25.Фd4+ Крf7 26.Лh8 Cf6 27.Фc4+ Крe7 28.Фb4+ Крf7 29.Фxb7+ Кd7 30.Фb3+ Крe7 31.Лxa8+–]

24.g4 [Белые открывают позицию, чтобы вторая ладья могла присоединиться к нападению.]

24...fxg3 25.Лh3 Кd7 [Крик души. Черные хотят окончательно активировать ферзевый фланг, но это ничего не меняет.]

26.Лxa8 Cd6 27.fxg3 Кe5 28.Крg2 Кd3 29.Крh2 [Защищается от двойного удара коня f4.]

29...Cc7 30.Лf8+ [Черные сдались. Если бы игра продолжилась:]

30...Крg7 31.Фe7+ Фf7 32.Фxf7#

1–0