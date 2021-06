Американская теннисистка Серена Уильямс снялась с игры первого круга Уимблдона против белорусской спортсменки Александры Саснович.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, 39-летняя американка из-за травмы прекратила борьбу в первом сете при счете 3:3.

Спортсменка была посеяна на турнире под шестым номером.