Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на ЧМ в Китае - Обновлено

Члены национальной сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов завоевали серебряную медаль на 39-м чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

Как передает Report, в финале смешанной синхронной программы по батутной гимнастике дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и занял второе место.

С этим результатом Сельджан и Магсуд Махсудовы стали первыми представителями Азербайджана, завоевавшими серебряную медаль чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

В финале золото завоевали гимнасты Беларуси, бронзу - представители Японии.

10:53

Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в финал в индивидуальной программе среди женщин на 39-м чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

Представительница сборной набрала 56,140 балла в полуфинале соревнований по батутной гимнастике, заняла шестое место и получила право бороться за медали в финале.

Другой представитель Азербайджана Магсуд Махсудов, выступавший в индивидуальной программе среди мужчин, набрал 37,850 балла в полуфинале и завершил соревнования на 20-м месте.

Отметим, что Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов также успешно выступили в смешанной синхронной программе и вышли в финал. Таким образом, Сельджан Махсудова будет бороться за медали в двух программах чемпионата мира.