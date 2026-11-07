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    Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на ЧМ в Китае - Обновлено

    Индивидуальные
    • 07 ноября, 2026
    • 14:45
    Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на ЧМ в Китае - Обновлено

    Члены национальной сборной Азербайджана по батутной гимнастике Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов завоевали серебряную медаль на 39-м чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

    Как передает Report, в финале смешанной синхронной программы по батутной гимнастике дуэт брата и сестры набрал 52,010 балла и занял второе место.

    С этим результатом Сельджан и Магсуд Махсудовы стали первыми представителями Азербайджана, завоевавшими серебряную медаль чемпионата мира в смешанной синхронной программе.

    В финале золото завоевали гимнасты Беларуси, бронзу - представители Японии.

    Азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова вышла в финал в индивидуальной программе среди женщин на 39-м чемпионате мира по батутной гимнастике и тамблингу в китайском Нанкине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Федерацию гимнастики Азербайджана.

    Представительница сборной набрала 56,140 балла в полуфинале соревнований по батутной гимнастике, заняла шестое место и получила право бороться за медали в финале.

    Другой представитель Азербайджана Магсуд Махсудов, выступавший в индивидуальной программе среди мужчин, набрал 37,850 балла в полуфинале и завершил соревнования на 20-м месте.

    Отметим, что Сельджан Махсудова и Магсуд Махсудов также успешно выступили в смешанной синхронной программе и вышли в финал. Таким образом, Сельджан Махсудова будет бороться за медали в двух программах чемпионата мира.

    Федерация гимнастики Азербайджана Батутная гимнастика Китайская Народная Республика (КНР)
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb
    Azerbaijani gymnasts win silver at World Championships in China
    MiniBoss
    MiniBoss

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