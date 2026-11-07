İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 07 noyabr, 2026
    • 10:38
    Azərbaycan gimnastı Selcan Mahsudova dünya çempionatında finala vəsiqə qazanıb

    Azərbaycan təmsilçisi Selcan Mahsudova Çinin Nankin şəhərində keçirilən batut gimnastikası və tamblinq üzrə 39-cu dünya çempionatında qadınların fərdi proqramında finala vəsiqə qazanıb.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından məlumat verilib.

    Milli komandanın üzvü batut gimnastikası üzrə yarışın yarımfinal mərhələsində 56.140 xal toplayaraq 6-cı yeri tutub və finalda medallar uğrunda mübarizə aparmaq hüququ əldə edib.

    Mahsudovanın uğurlu çıxışının diqqətçəkən məqamlarından biri Paris-2024 Yay Olimpiya Oyunlarının çempionu Brayoni Peydci altı pillə qabaqlaması olub.

    Kişilərin fərdi proqramında çıxış edən digər təmsilçimiz Maqsud Mahsudov isə yarımfinalda 37.850 xal toplayaraq yarışı 20-ci pillədə başa vurub.

    Qeyd edək ki, Selcan Mahsudova və Maqsud Mahsudov qarışıq sinxron proqramda da uğurlu çıxış edərək finala yüksəliblər. Beləliklə, Selcan Mahsudova dünya çempionatında iki proqram üzrə medal qazanmaq uğrunda mübarizə aparacaq.

    Dünya çempionatında Azərbaycan gimnastlarının çıxışları davam edir.

    Selcan Mahsudova Azərbaycan Gimnastika Federasiyası
    Азербайджанские гимнасты завоевали серебро на ЧМ в Китае - Обновлено
    Azerbaijani gymnasts win silver at World Championships in China
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    03:08
    Yüksək təzyiqə qarşı inqilabi kəşf
    Sağlamlıq
    02:52
    Video
    Minskdə Milli Kitabxana Azərbaycanın bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Xarici siyasət
    02:40
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tanker minaya düşüb
    Region
    02:20
    "Real" səfərdə "Valensiya"nı darmadağın edib
    Futbol
    02:05
    Video
    ABŞ hərbçiləri Oman körfəzində ticarət gəmisini sıradan çıxarıb
    Digər ölkələr
    01:59
    Lando Norris Braziliya Qran-prisinin sıralanma turunun qalibi olub
    Formula 1
    01:42
    Kolumbiyada hərbi obyektə dron hücumu nəticəsində 3 hərbçi ölüb
    Digər ölkələr
    01:17
    Krakovda atışma törədən şəxsin evində üç nəfərin meyiti aşkarlanıb
    Digər ölkələr
    01:01
    Polşada iki günlük matəm elan edilib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti